شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

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🎉بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ب 560,000 كاش استلام فووري 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق للاستفسار ومعرفة الاسعار وزيارة الموقع اتصل بنا : 0223491271 ☎️ 01006636646 01027775012
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي السادس- هليوبوليس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/2/2021
رقم الإعلان: 2084367
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17/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

17/2/2021
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بنوفرلك اقوي العروووض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

799,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: امام الجامعة الروسية مباشرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امام الجامعة الروسية مباشرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية امام الجامعة الروسية مباشرة و قريب من حى السفارات شقة 180 م ( 3 غرف ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: اسكن و امتلك شقتك داخل كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى منطقة الR7 - في القاهرة مصر

اسكن و امتلك شقتك داخل كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى منطقة الR7

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى منطقة الR7 امتلك شقة مميزة قريبة من الممشى السياحى و حى السفارات واستمتع بخدمات ملهاش مثيل نافورة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: خلى كل خدماتك حواليك وامتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

خلى كل خدماتك حواليك وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

قريب من منطقة الخدمات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية ع 3 شوارع رئيسية منهم شارع بعرض 80 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

234,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنوفرلك افضل العروووض بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً €.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: بمقدم 90 الف امتلك شقتك باطلاله متميزة ع النهر الاخضر - في القاهرة مصر

بمقدم 90 الف امتلك شقتك باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بمقدم 90 الف تملك شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب بارقي كمبوند سياحي متاكامل الخدمات بمنطقة r7 بالقرب م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر للتواصل واتس / 01099173198 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

15/2/2021
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