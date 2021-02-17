شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|🎉بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ب 560,000 كاش استلام فووري 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق للاستفسار ومعرفة الاسعار وزيارة الموقع اتصل بنا : 0223491271 ☎️ 01006636646 01027775012
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي السادس- هليوبوليس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084367
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
990,000 جنيه
102,000 جنيه
227,000 جنيه
212,000 جنيه
240,000 جنيه
187,000 جنيه
250,000 جنيه
اتصل
799,000 جنيه
180,000 جنيه
199,000 جنيه
234,000 جنيه
اتصل
90,000 جنيه
6,000 جنيه