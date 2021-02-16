شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|بنوفرلك افضل العروووض بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بـ570,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084029
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