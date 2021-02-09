شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|بنوفرلك اقوي العروووض بالمنطقة الثالثة عمارات 📍موقع مميز جدا وتطل علي طريق الحرية مباشراً وحديقة واسعه جدا وقريبه من مركز المدينة ونادي الشروق شقه بالدور الروف 170 م أمامية +150 م مساحه مفتوحه بحريه (استلام فوري) ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن+ مطبخ + تراس ) (متشطبة سوبر لوكس) عرض لفترة محدودة جدا 799,000 ج كاش السعر شامل جدية التصالح+جميع المرافق وعداد كهرباء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083301
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