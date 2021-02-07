شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|دوبليكس 300 متر +حديقة عبارة عن ( 3غرف +2حمام +2ريسيبشن + مطبخ ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 📍فرصة بأقل سعر ب 850,000ج كااش استلام خلال 3 شهوور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|الحي الثالث- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083051
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