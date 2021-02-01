شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لو انت عايز حاجه كاش ولقطة بفيو وموقع مميز بنوفرلك افضل العروووض بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بـ570,000 ج كاش 👈الاستلام خلال 6 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات ) للاستفسار ومعرفة الاسعار وزيارة الموقع اتصل بنا : 0223491271 ☎️ 0
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082352
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وفر حياة حلوة لاولادك وامتلك شقة فى Town Gate قريب من نادى رياضى و منطقة العاب و بيوتى سنتر و مول ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: خد احسن قرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خد احسن قرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احسن قرار هتاخده بامتلاك شقة فى كمبوند Town Gate فى العاصمة الادارية قريب من السفارات و الدبلوماسيين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع فى العاصمة الادارية لاكبر استثمار - في القاهرة مصر

شقة للبيع فى العاصمة الادارية لاكبر استثمار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بتدور ع اكبر استثمار ليك فى العاصمة الادارية عندك الفرصة انك تمتلك شقتك فى تاون جيت قريب من حى السف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة فى تاون جيت و خليك قريب من كل خدماتك - في القاهرة مصر

امتلك شقة فى تاون جيت و خليك قريب من كل خدماتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من مطار العاصم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: فكر فى المستقبل و امتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

فكر فى المستقبل و امتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اضمن مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بجوار فندق الماسة و الحى الد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: خد قرار الاستثمار و امتلك شقتك بكابيتال هايتس - في القاهرة مصر

خد قرار الاستثمار و امتلك شقتك بكابيتال هايتس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك فى المضمون و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الطبية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

31/1/2021
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صورة الاعلان: ابدأ حياة جديدة و امتلك شقة متشطبة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابدأ حياة جديدة و امتلك شقة متشطبة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدور ع حياة جديدة وسط خدمات متكاملة تعالى امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى كمبوند كابيتال هايتس قريب م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف كابيتال هايتس وسيب التشطيب علينا - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ف كابيتال هايتس وسيب التشطيب علينا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فى كابيتال هايتس مش هتشيل هم التشطيب وهتمتلك شقة كاملة التشطيب مع الجراج وعضوية النادى مجانا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

قضي مصيفك بشكل مميز وعيش الاستجمام وامتلك شاليهك بتراس +الفرش هدية بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استثمر واحجز وحدتك السكنية مع اهم الشركات المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة وتمتع بالحياة في مدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بمستوي راقي ف قلب العاصمة يعني مميزات الكمبوند اكتر بكتير من سعره، هنقرب لك كل حاجة بعيدة: - .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي - في القاهرة مصر

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: استثمارك مضمون معانا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمارك مضمون معانا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز استثمار مضمون تعالى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين شقة كاملة التشطيب با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

25/1/2021
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