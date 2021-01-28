شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام فووري) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام عرض لفترة بـ1,350,000 ج كاش بدل من 1,500,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي السادس- هليوبوليس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081977
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