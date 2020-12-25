شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

لو انت عايز حاجه كاش ولقطة بفيو وموقع مميز شقه 180 م امامية عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بالدور الثالث بعد الارضي (استلام فوري للشقه ) استلام العقار كامل خلال 4 شهور بأرقى المناطق بالمنطقه السادسه موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈طريق الحريه 👈وطريق مصر السويس وتطل على كمبوند المعادي فيو ومنطقه الجامعات مباشره 🎉عرض مميز جدا ب 850,000ج كاش بدل من 950,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , ال