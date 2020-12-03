شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|👈شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة لفتره محدوده بأقل سعر 👈عرض ب 700,000ج كاش بدل من770,000ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074991
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3,990,000 جنيه
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2,417,000 جنيه
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