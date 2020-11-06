شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|الحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 170 م عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) بالدور الثاني بعد الارضي 🎉عرض لفترة محدودة 750,000 كاش بدل 770,000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071379
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450 جنيه
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1,800,000 جنيه
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