شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 👈كمبوند حسن علام 🎉عرووووض باسعار مناسبه جدا لفتره محدوده ب 850,000 كاش دور اول بعد الارضي