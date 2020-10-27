شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بمقدم 299,000 وتسهيلات حتي 50 شهر 👈الاستلام خلال 8 شهور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070581
760,000 جنيه
80,060 جنيه
اتصل
1,050,000 جنيه
2,417,000 جنيه
580,000 جنيه
580,000 جنيه
اتصل
اتصل
1,000 جنيه
اتصل
اتصل
2,417,000 جنيه
760,000 جنيه
اتصل