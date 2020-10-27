شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 170 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة بـ760,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|760,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070525
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