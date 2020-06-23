شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 🎉عررروض مميزة جدا بمقدم 260,000 ج وتسهيلات حتي 40 شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|720,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061512
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