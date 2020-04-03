شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|_شقه 140 م بالمنطقه الثالثه استلام فوري بـ470,000 ج كاش _شقة 200 م بالحي الثاني سعر المتر بـ3,999 ج كاش _دوبلكس 320م +حديقه بالحي الاول بـ790,000ج كاش _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري احجز وحدتك الان وامتلك حصتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|470,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057346
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