شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|_شقه 150 م بمقدم 245,000 ج بالحي الاول فيلات وتسهيلات حتى 48 شهر _شقه 195 أمامية م بمقدم 285,000 ج بالحي الاول وتسهيلات حتى 50شهر _شقه 215 م بمقدم 50% ج بالحي الرابع فيلات وتسهيلات حتي24 شهراستلام _دوبكلس 320 م +حديقة أماميه وبوابة خاصة بمقدم 299,000 ج بالمنطقه الثالثة وتسهيلات حتي 36 شهر استلام _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056970
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