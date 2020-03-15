شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|فرررررصة لن تكرررر من # شركة_زياد_للإستثمار_العقاري تقدم اقوى العرووووض بأقل الاسـعااااااااااار بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه باسعـار زماااااااااااااااااااان شقه 170 م امامي بالدور الاول عباره عن : (3 نوم + 2حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) تسليم فوري للشقة . ( نصف تشطيب ) موقع مميز جدا ويقع بالقرب من طريق السويس وكمبوند حسن علام عرض لفتره محدودة بـ 750,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه السابعه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056115
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