شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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تفاصيل الإعلان
دوبلكس 360 م امامية وبحريه + حديقه اماميه وجانبيه ومدخل خاص عبارة عن ( 4غرف + 3 حمام +3 ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالحي الاول فيلات ** 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉فرصه باااقل الاسعار 899,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الاول- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 899,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054715
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العنوان:

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28/2/2020
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القسم: 

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28/2/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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28/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue وعيش الرفاهية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue وعيش الرفاهية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: اضمن الامان والراحة وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اضمن الامان والراحة وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: متتردش لحظة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

متتردش لحظة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متتردش لحظة وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريب من مولات تجارية وكافيهات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: لحياة افضل امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

لحياة افضل امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة افضل مع عيلتك وامتلك شقتك فى Town Gate وسط خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وجامعة روسية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

26/2/2020
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