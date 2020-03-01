شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)
|دوبلكس 360 م امامية وبحريه + حديقه اماميه وجانبيه ومدخل خاص عبارة عن ( 4غرف + 3 حمام +3 ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالحي الاول فيلات ** 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉فرصه باااقل الاسعار 899,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|899,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054715
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