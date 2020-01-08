شركة زد ترانس للشحن الدولي

(فرص)
|-شركة زد ترانس تمتلك فريقا من العاملين والمديرين وأصحاب الخبرات التي قد تصل إلى خمسة عشر عاما في هذا المجال . -شركة زد ترانس تعمل في أكثر من شبكة دولية من وكلاء الشحن الدولي التي تغطى جميع إنحاء العالم بما يتيح لها أن تقدم أفضل وأسرع الخدمات لعملائها . -شركة زد ترانس تعمل في جميع الخطوط الملاحية والخطوط الجوية بخدماتها المختلفة لتوفير أفضل خدمة بأقل سعر للعميل . -وفيما يلي الخدمات الرئيسية التي تقدمه الشركة: 1-خدمات الشحن البحري . 2-خدمات الشحن الجوى . 3-خدمات الشحن البرى . 4-خدمات التخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زد ترانس للشحن الدولى
|التليفون:
|01126000584
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|العنوان:
|35 El Obour Buildings, Flat 27, Apt. 8, Salah Salem Road, Cairo, EGYPT- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050670
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