شركة زد ترانس للشحن الدولي

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تفاصيل الإعلان
-شركة زد ترانس تمتلك فريقا من العاملين والمديرين وأصحاب الخبرات التي قد تصل إلى خمسة عشر عاما في هذا المجال . -شركة زد ترانس تعمل في أكثر من شبكة دولية من وكلاء الشحن الدولي التي تغطى جميع إنحاء العالم بما يتيح لها أن تقدم أفضل وأسرع الخدمات لعملائها . -شركة زد ترانس تعمل في جميع الخطوط الملاحية والخطوط الجوية بخدماتها المختلفة لتوفير أفضل خدمة بأقل سعر للعميل . -وفيما يلي الخدمات الرئيسية التي تقدمه الشركة: 1-خدمات الشحن البحري . 2-خدمات الشحن الجوى . 3-خدمات الشحن البرى . 4-خدمات التخ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زد ترانس للشحن الدولى
التليفون: 01126000584

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العنوان: 35 El Obour Buildings, Flat 27, Apt. 8, Salah Salem Road, Cairo, EGYPT- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050670
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صورة الاعلان: شركة اسفلت للنقل والشحن - في القاهرة مصر

شركة اسفلت للنقل والشحن

(فرص)

- في القاهرة مصر

شركة متخصصة في مجال النقل والشحن من الشركات والمؤسسات والمصانع داخل القاهرة الكبري والمحافظات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/1/2020
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