شركة حلا العالمية للعوازل

شركة حلا العالمية للعولزل شركة عوازل حلا العالمية شركة رائدة في السوق السعودي لتنفيذ جميع انواع العزل المختلفة حيث تأسست سنة 2008م وتعمل على تلبية حاجات الشركات والقطاعات العامة والخاصة في مجالات الانشاء والصيانة واعمال العزل المائي والحراري بمستوى عالي من الدقة والمهنية والحرفية العالية التي ترضي عملائنا الكرام ولذلك حرصت الشركة على توفير كادر متخصص من الفنيين من الفلبين ذو خبرة عالية في كل قسم من اقسام الصيانة المطروحة لخدمة عملائنا . موقعنا: /