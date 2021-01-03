شركة حاويات نظافة معتمدة في جدة خاصة للبيئة شركتنا عالية الدقة غايتها الوصول إلى أفضل الطرق الممكنة لخدمة القطاع الخاص للطلب ٠٥٠٦٦٦٠٤٤٢ شركة حاويات نظافة الخاصة بالمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات في جدة شركة حاويات مكة شركة حاويات المدينة شركة حاويات ينبع شركة حاويات الرياض شركات حاويات عقود المعتمدة شركاتنا مؤهلة من البلدية عقود الكترونية المجتمعات السكنية والصناعية تاجير حاويات دمار جده ,ايجار حاوية دمار جده, حاويات البناء جده,حاويات نفايات, شركة حاويات نظافة,تأجير حاويات المطاعم و