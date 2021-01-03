شركة حاويات نظافة الخاصة بالمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات

(للبيع)

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صورة الاعلان: شركة حاويات نظافة الخاصة بالمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات - في الرياض السعودية

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شركة حاويات نظافة معتمدة في جدة خاصة للبيئة شركتنا عالية الدقة غايتها الوصول إلى أفضل الطرق الممكنة لخدمة القطاع الخاص للطلب ٠٥٠٦٦٦٠٤٤٢ شركة حاويات نظافة الخاصة بالمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات في جدة شركة حاويات مكة شركة حاويات المدينة شركة حاويات ينبع شركة حاويات الرياض شركات حاويات عقود المعتمدة شركاتنا مؤهلة من البلدية عقود الكترونية المجتمعات السكنية والصناعية تاجير حاويات دمار جده ,ايجار حاوية دمار جده, حاويات البناء جده,حاويات نفايات, شركة حاويات نظافة,تأجير حاويات المطاعم و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حاويات نظافة
التليفون: ٠٥٠٦٦٦٠٤٤٢

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/2/2021
رقم الإعلان: 2084599
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صورة الاعلان: شركه تعقيم في الرياض - في الرياض السعودية

شركه تعقيم في الرياض

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أفضل شركه تعقيم في الرياض شركة عالم المثالية للتعقيم بالرياض شركة عالم المثالية أفضل شركه تعقيم في .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: شركه تعقيم في الرياض - في الرياض السعودية

شركه تعقيم في الرياض

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شركة عالم المثالية أفضل شركه تعقيم في الرياض اتصل وحجز عرض 50% لماذا تختار شركة عالم المثالية للتعقي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/12/2020
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