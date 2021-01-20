شركة جرين هاوس …. بتقدملكوا hpl فواصل الحمامات

(للبيع)
|عندك مشروع - محتار- محتاج أعلى جودة وأشيك تصميمات- ده مسئولية شركتنا شركة جرين هاوس للكومباكت Hpl لقواطيع وفواصل وأبواب الحمامات (للمولات- النوادى- المدارس- الكافيهات- المطاعم- المستشفيات) 01229316689 ـ 01012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080740
-4,000 جنيه
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