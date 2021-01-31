شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl

(للبيع)
|شركة جرين هاوس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية – شارع طه حسين النزهة – النزهة الجديدة _ متخصصون فى توريد وتركيب جميع اعمال الكومباكت –مميزات الكومباكت hpl – الشكل الجمالى – قوة التحمل للعوامل الجويه والمياه والمواد الكيمائية – مقاوم للخدوش و الصدمات – مضاد للحشرات والبكتيريا – سهولة التنظيف – سهولة الفك والتركيب والصيانه – مقاومة الحريق – استخدامات الكومباكت hpl – يستحدم الكومباكت فى قواطيع ابواب الحمامات – يستخدم كفواصل للحمامات والمباول – يستخدم فى قرص الترابيزات للمطاعم والكافيهات والن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082153
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