شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115658
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السعر
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
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