شركة تنفيذ مسابح

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة تنفيذ مسابح - في الفجيرة الإمارات

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نحن شركة تصميم وتنفيذ وبناء المسابح واعمال الاندسكيب الخارجية وكل مايختص بذلك بجودة عالية من مواد البناء والاكساء اذا كنت تبحث عن التميز . نحن سنقوم لك بذلك . سنوفر لك تصاميم خاصة بك لتلبي ذوقك نعمل على : احواض السباحة الجلسات الخارجية تنسيق الحدائق شلالات مائية مضلات حدائق وكل مايختص في الحدائق من اعمال ديكورية واسمنتية فقط تواصل معنا ونحن نقدم لك المشورة والتصور الخاص بكل التفاصيل .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maea
التليفون: 0504677119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الفجيرة
الفجيرة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065610
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: For sale a new spacious villa super lux in Al azra Sharjah 2.2 million

For sale a new spacious villa super lux in Al azra Sharjah 2.2 million

(للبيع)

For sale a new spacious villa, super lux, in Al Ezra, Sharjah 5 bedrooms 5 bathroomslarge hall big .
القسم: 

2,200,000 درهم

24/8/2020
صورة الاعلان: للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى

للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى

(للبيع)

للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى السعر 5.8 مليون ٣ غرف نوم ماست.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

5,800,000 درهم

23/8/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا الشامخة خلف المعهد البترولي 10غرف ماستر

للبيع فيلا الشامخة خلف المعهد البترولي 10غرف ماستر

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة خلف المعهد البترولي مساحة الارض ( 75×150 قدم ) الفيلا تتكون من فيلا .
القسم: 

اتصل

23/8/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة اول ساكن معمول لها حجر بسعر مغرري

للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة اول ساكن معمول لها حجر بسعر مغرري

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة اول ساكن معمول لها حجر بسعر مغرري مساحة الارض ( 120×100 قدم ) ال.
القسم: 

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط من المالك مباشرا

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط من المالك مباشرا

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط من المالك مباشرا المساحة : 75* 200 الاحواض الاولى مواصفات الفلل الطابق.
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: For sale a large villa in Al Quoz Sharjah price 1.7 million

For sale a large villa in Al Quoz Sharjah price 1.7 million

(للبيع)

For sale a large villa in Al Quoz Sharjah It consists of a ground floor and the first The ground. .
القسم: 

1,700,000 درهم

19/8/2020
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صورة الاعلان: For sale 3BR hotel apartment opposite Burj Khalifa price 5.8 million

For sale 3BR hotel apartment opposite Burj Khalifa price 5.8 million

(للبيع)

For sale a very spacious and distinctive hotel apartment opposite Burj Khalifa and Dubai Mall Dubai .
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

5,800,000 درهم

19/8/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط موقع مميز

للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط موقع مميز

(للبيع)

للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط موقع مميز مساحة الارض ( 100×200 قدم ) الاحواض الوسط السعر ( 3.000.000 .
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: مكتب تاجير سيارات بدبي

مكتب تاجير سيارات بدبي

(للإيجار)

عروض مميزة على جميع السيارات الفاخرة و الاقتصادية بالاضافة الى تسليم السيارة مجانا بدبي تامين شامل م.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

50 درهم

19/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تجارية مع تصريح بناء 40 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع | أرض سكنية تجارية مع تصريح بناء 40 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع | أرض سكنية تجارية مع تصريح بناء 40 طابق | جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأر.
القسم: 

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | بيت شعبي 5 غرف على زاوية و شارعين | بني ياس أبوظبي

للبيع | بيت شعبي 5 غرف على زاوية و شارعين | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع | بيت شعبي 5 غرف على زاوية و شارعين | بني ياس أبوظبي بيت شعبي يقع على زاوية وشارعين مكون من :.
القسم: 

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | فيلا بمساحة كبيرة تطل على شارعين | القرم أبوظبي

للبيع | فيلا بمساحة كبيرة تطل على شارعين | القرم أبوظبي

(للبيع)

للبيع | فيلا بمساحة كبيرة تطل على شارعين | القرم أبوظبي هذه الفيلا تقع على شارعين مكونة من : 10 غرف.
القسم: 

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مع 20 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع | مجمع 3 فلل مع 20 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع | مجمع 3 فلل مع 20 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي هذا المجمع مكون من : الفيلا الأولى مكونة من :.
القسم: 

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | مجمع فيلتين مع 6 غرف نوم لكل فيلا | الشامخة أبوظبي

للبيع | مجمع فيلتين مع 6 غرف نوم لكل فيلا | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع | مجمع فيلتين مع 6 غرف نوم لكل فيلا | الشامخة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - ص.
القسم: 

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | فيلا 12 غرفة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع | فيلا 12 غرفة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع | فيلا 12 غرفة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 12 غرفة نوم كبيرة - مجلسين - صالا.
القسم: 

اتصل

17/8/2020
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