شركة تنفيذ مسابح

(فرص)
|نحن شركة تصميم وتنفيذ وبناء المسابح واعمال الاندسكيب الخارجية وكل مايختص بذلك بجودة عالية من مواد البناء والاكساء اذا كنت تبحث عن التميز . نحن سنقوم لك بذلك . سنوفر لك تصاميم خاصة بك لتلبي ذوقك نعمل على : احواض السباحة الجلسات الخارجية تنسيق الحدائق شلالات مائية مضلات حدائق وكل مايختص في الحدائق من اعمال ديكورية واسمنتية فقط تواصل معنا ونحن نقدم لك المشورة والتصور الخاص بكل التفاصيل .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|maea
|التليفون:
|0504677119
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|العنوان:
|- الفجيرة
الفجيرة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065610
2,200,000 درهم
5,800,000 درهم
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1,700,000 درهم
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