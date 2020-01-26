شركة تنفيذ مسابح (احواض سباحة في الامارات ) وتنسيق الحدائق

(فرص)
|تنفيذ احواض سباحة بكافة المقاسات واحدث التصاميم وابتكارات جديدة وعصرية تناسب جميع الاذواق وبكافة الاشكال الهندسية وبالجودة العالية حيث اننا نتخصص في نوعية المواد لنعطي افضل شكل - تنسيق الحدائق - الشلالات الحجرية والنوافير - الجدران الحجرية - المظلات الخشبية والجلسات الحجرية - تنفيذ جاكوزي - تنفيذ جلسات ومجلس خارجي - تنفيذ برجولة - تنفيذ باربكيو ولاند سكيب توريد وتنفيذ بكافة دولة الامارات العربية المتحدة ضمان على مدة التنفيذ ضمان على جودة العمل ضمان مابعد التنفيذ لمشاهدة التصاميم تفضلو بزي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hazem
|التليفون:
|0504677119
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|العنوان:
|- dubai
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60 درهم
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050508
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