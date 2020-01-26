شركة تنفيذ مسابح (احواض سباحة في الامارات ) وتنسيق الحدائق

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صورة الاعلان: شركة تنفيذ مسابح (احواض سباحة في الامارات ) وتنسيق الحدائق - في دبي الإمارات

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تنفيذ احواض سباحة بكافة المقاسات واحدث التصاميم وابتكارات جديدة وعصرية تناسب جميع الاذواق وبكافة الاشكال الهندسية وبالجودة العالية حيث اننا نتخصص في نوعية المواد لنعطي افضل شكل - تنسيق الحدائق - الشلالات الحجرية والنوافير - الجدران الحجرية - المظلات الخشبية والجلسات الحجرية - تنفيذ جاكوزي - تنفيذ جلسات ومجلس خارجي - تنفيذ برجولة - تنفيذ باربكيو ولاند سكيب توريد وتنفيذ بكافة دولة الامارات العربية المتحدة ضمان على مدة التنفيذ ضمان على جودة العمل ضمان مابعد التنفيذ لمشاهدة التصاميم تفضلو بزي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hazem
التليفون: 0504677119

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العنوان: - dubai
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 60 درهم
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050508
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السعر
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا الرائعة مكونة من : 7 غرف نوم كبيرة - مج.
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26/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي

للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي

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للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي هذا البيت الشعبي مكون من : 5 غرف نوم - صالتين - مطبخ .
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 3 غرف مميزة في مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 3 غرف مميزة في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 3 غرف مميزة في مدينة خليفة أبوظبي هذا الفيلا مكونة من : 3 غرف نوم - مجلس كبير - صالة واس.
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25/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي هذه الفيلا مكون من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ.
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25/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر كل فيلا مكونة من : 5 .
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25/1/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز دور واحد مساحة الارض( 15

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز دور واحد مساحة الارض( 15

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز دور واحد مساحة الارض( 150 ×150 قدم ) تتكون الفيلا.
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25/1/2020
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبى

للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبى

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبى المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من: 12 شقة كل شقة مكونة م.
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25/1/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع موقع مميز

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع موقع مميز

(للبيع)

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع مساحة الارض ( 150×150 قدم ) جاهز للبناء حوض مميز السعر( 3.000.
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25/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 50,048 قدم مربع تبلغ مساحة تص.
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25/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تصريح 25 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية تصريح 25 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية تصريح 25 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 49,325 قدم مربع وتبلغ.
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24/1/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض استثماريه منطقة الشامخة موقع مميز

للبيع ارض استثماريه منطقة الشامخة موقع مميز

(للبيع)

للبيع ارض استثماريه منطقة الشامخة موقع مميز مساحة الارض ( 86*79قدم ) مصرح عليها فلتين تجاري حوض ( .
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين 10 غرف في شارع المطار أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين 10 غرف في شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

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24/1/2020
صورة الاعلان: للبيع مجمع سكني ثلاث فلل منطقة شخبوط

للبيع مجمع سكني ثلاث فلل منطقة شخبوط

(للبيع)

للبيع مجمع سكني ثلاث فلل منطقة شخبوط مساحة الارض ( 100×150 قدم ) مساحة البناء للفلل ( 1240 م ) كل .
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اتصل

24/1/2020
صورة الاعلان: للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث علي زاويه بسعر مميز

للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث علي زاويه بسعر مميز

(للبيع)

للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث علي زاويه بسعر مميز مساحة الارض ( 100* 100 قدم ) موقع على زاوية.
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اتصل

24/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي هذة الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة.
القسم: 

اتصل

24/1/2020
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