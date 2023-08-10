شركة تنفيذ احواض سباحة - مقاول مسابح

(Business Opportunity)
|نحن شركة تصميم وتنفيذ وبناء المسابح واعمال الاندسكيب الخارجية وكل مايختص بذلك بجودة عالية من مواد البناء والاكساء اذا كنت تبحث عن التميز . نحن سنقوم لك بذلك . سنوفر لك تصاميم خاصة بك لتلبي نعمل على : احواض السباحة الجلسات الخارجية تنسيق الحدائق شلالات مائية مضلات حدائق وكل مايختص في الحدائق من اعمال ديكورية فقط تواصل معنا ونحن نقدم لك المشورة والتصور الخاص بكل التفاصيل
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|0504677119
|Telephone:
|0504677119
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- Dubai
Dubai - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240260
Call
Call
Call
4,200,000 Dirham
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
1,500 Dirham
Call