شركة تنفيذ احواض سباحة - مقاول مسابح

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United Arab Emirates (Dubai) [ Change location ]

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Ad Photo: شركة تنفيذ احواض سباحة - مقاول مسابح - in Dubai United Arab Emirates

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نحن شركة تصميم وتنفيذ وبناء المسابح واعمال الاندسكيب الخارجية وكل مايختص بذلك بجودة عالية من مواد البناء والاكساء اذا كنت تبحث عن التميز . نحن سنقوم لك بذلك . سنوفر لك تصاميم خاصة بك لتلبي نعمل على : احواض السباحة الجلسات الخارجية تنسيق الحدائق شلالات مائية مضلات حدائق وكل مايختص في الحدائق من اعمال ديكورية فقط تواصل معنا ونحن نقدم لك المشورة والتصور الخاص بكل التفاصيل
Contact The Advertiser:
Contact Name: 0504677119
Telephone: 0504677119

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Location: - Dubai
Dubai -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 10/8/2023
Ad Number: 2240260
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفة ماستر وبلكونة موقع مميز في شاطئ الراحة

شقة مفروشة بالكامل غرفة ماستر وبلكونة موقع مميز في شاطئ الراحة

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP116831 لمزيد م.
Category: 

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10/8/2023
Ad Photo: استديو مفروش بالكامل مع جيم ومسبح دفعات شهرية في المعمورة

استديو مفروش بالكامل مع جيم ومسبح دفعات شهرية في المعمورة

(For Rent)

- غرفة معيشة / نوم - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP116706 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه .
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: انتقل الآن شقة مفروشة غرفة وصالة دفعات شهرية في المعمورة

انتقل الآن شقة مفروشة غرفة وصالة دفعات شهرية في المعمورة

(For Rent)

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP11392 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: للبيع عمارة سكتي تجاري بالقاسمية الند

للبيع عمارة سكتي تجاري بالقاسمية الند

(For Sale)

للبيع بناية سكني تجاري بالشارقة القاسمية الند ارضي+اول شارع حيوي واستراتيجي مساحة الارض 10,000 قدم 6.
Category: 

4,200,000 Dirham

9/8/2023
Ad Photo: فيلا مفروشة بالكامل بتصميم عصري 5غرف نوم ومجلس في مدينة الرياض

فيلا مفروشة بالكامل بتصميم عصري 5غرف نوم ومجلس في مدينة الرياض

(For Rent)

** الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل 3 .
Category: 

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8/8/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة 9غرف نوم مع غرفة سائق بسعر مناسب في الشامخة

فيلا فاخرة 9غرف نوم مع غرفة سائق بسعر مناسب في الشامخة

(For Rent)

9 غرف نوم - مجلس 3 صالات - مطبخ - غرفة خادمة - مطبخ خارجي - غرفة سائق 10 حمامات - بلكونة الرقم المر.
Category: 

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8/8/2023
Ad Photo: انقل الآن فيلا 6غرف نوم ومجلس تشطيب ممتاز في الشهامة الجديدة

انقل الآن فيلا 6غرف نوم ومجلس تشطيب ممتاز في الشهامة الجديدة

(For Rent)

4 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل 8 حمامات الرقم المرجعي : .
Category: 

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8/8/2023
Ad Photo: شقة مطلة على القناة غرفة نوم وصالة دفعات مرنة في جزيرة الريم

شقة مطلة على القناة غرفة نوم وصالة دفعات مرنة في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP116544 لمزيد من ال.
Category: 

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8/8/2023
Ad Photo: صفقة جيدة شقة مفروشة غرفتين نوم وبلكونة بسعر جيد في شاطئ الراحة

صفقة جيدة شقة مفروشة غرفتين نوم وبلكونة بسعر جيد في شاطئ الراحة

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي .
Category: 

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8/8/2023
Ad Photo: شقة بتصميم عصري 3غرف وبلكونة بإطلالة مميزة في جزيرة الريم

شقة بتصميم عصري 3غرف وبلكونة بإطلالة مميزة في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفتبن نوم - غرفة معيشة / طعام - حمام - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP983059.
Category: 

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5/8/2023
Ad Photo: شقة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة انتقل الآن في شاطئ الراحة

شقة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة انتقل الآن في شاطئ الراحة

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - منطقة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة للخادمة - بلكونة الرقم المرجعي : AP1.
Category: 

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5/8/2023
Ad Photo: للايجار ! شقه ثلاث غرف دوبلكس 13 شهر 12 دفعة في المصفح

للايجار ! شقه ثلاث غرف دوبلكس 13 شهر 12 دفعة في المصفح

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - مطبخ مغلق - حمام الرقم المرجعي : AP980516 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
Category: 

Call

5/8/2023
Ad Photo: Al Mateen Scaffolding Industries LLC

Al Mateen Scaffolding Industries LLC

(Business Opportunity)

AMS Scaffolding – A leading scaffolding supplier in Dubai, UAE Welcome to Al Mateen Scaffolding In.

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5/8/2023
Ad Photo: إصدار بطاقة الهوية الإماراتية للخليجيين

إصدار بطاقة الهوية الإماراتية للخليجيين

(For Sale)

مكتب العنوان للطباعة وخدمات رجال الأعمال نقوم بإصدار الهوية الرقمية الإماراتية لمواطني دول الخليج ال.

1,500 Dirham

5/8/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا شقة 3غرف نوم وغرفةخادمة موقع ممتاز في جزيرة الريم

بالطوابق العليا شقة 3غرف نوم وغرفةخادمة موقع ممتاز في جزيرة الريم

(For Rent)

3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP116912 ل.
Category: 

Call

4/8/2023
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