شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

(مطلوب)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30% - في المدينة المنورة السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

في شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة ، نحن خبراء في تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . من الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تنتشر بسهولة. تتخصص شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . شركة تعقيم بالمدينة،شركة تعقيم بالمدينة المنورة،شركة تعقيم بالمدينه،شركة تعقيم بيوت بالمدينة المنورة،شركة تعقيم في المدينة المنورة،شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة،شركه تعقيم بالمدينه المنوره شركة تعقيم بالمدينة،شركة تعقيم بالمدينة المنورة،شركة تعقيم بالمدينه،شركة تعقيم بيوت بالمدينة المنورة،شركة تعقيم في المدينة الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة خدمات منزلية
التليفون: 0590806623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2112998
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ميزان الباركود الألكتروني

ميزان الباركود الألكتروني

(للبيع)

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/11/2021
صورة الاعلان: مظلات وسواتر المدينة المنورة بخصم 25 %

مظلات وسواتر المدينة المنورة بخصم 25 %

(مطلوب)

مظلات وسواتر المدينة المنورة دلوقتي أصبح متوفرًا بأشكال وأنواع كتير ، ومش بس كده دهكمان بقى موجود من.

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

(مطلوب)

نلتزم في مؤسستنا بتقديم خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: طابعات الباركود والفواتير الثابتة والمحمولة

طابعات الباركود والفواتير الثابتة والمحمولة

(للبيع)

يتوافر لدينا طابعات الفواتير و الباركود و كذلك الطابعة المحمولة للمناديب طابعات سريعه ومتميزه دقة وو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

27/11/2021
صورة الاعلان: مهندس_ميكانيكا -مهندس صيانة المركبات

مهندس_ميكانيكا -مهندس صيانة المركبات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية #مهندس_ميكانيكا . بكالوريوس هندسة ميكانيكية 2. الخبرة من 3-.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء بيطريين لديهم خبره عامه بعلاج جميع الحيوانات و التغذيه الصحيه ل

مطلوب اطباء بيطريين لديهم خبره عامه بعلاج جميع الحيوانات و التغذيه الصحيه ل

(فرصة عمل)

اطباء بيطريين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعلاج جميع الحيوانات وكيفيه التغذيه الصحيه يفضل خبره بنف.
العنوان:

الرياض - السعودية

-1 ريال

25/11/2021
صورة الاعلان: كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - ط.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/11/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم25%

شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم25%

(فرص)

افضل شركة نقل عفش شرق الرياض متخصصة بجميع خدمات نقل الاثاث بعناية واهتمام ويتم التغليف وترقيم للغرف .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرص)

في شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة ، نحن خبراء في تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . من الجراثيم وا.

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع بعد الاستيراد برادة شيرو بسعر مميز

للبيع بعد الاستيراد برادة شيرو بسعر مميز

(للبيع)

للبيع بعد الاستيراد برادة شيرو بسعر مميز الاستيراد حسب الطلب بمواصفات دولية من اوروبا (فرنسا) برادة.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: مؤسسة منيرة القحطاني

مؤسسة منيرة القحطاني

(للبيع)

مؤسسة منيرة القحطاني للديكور للديكورات ورق جدران جبس بورد باركية دهانات 0506315431 - 0540614414 .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية وحواجز شوكية

مصدات هيدروليكية وحواجز شوكية

(للبيع)

تبحث الشركات الكبرى والمنشآت الحيوية عن أدوات لتفعيل الحماية الأمنية ولتنظيم الحركة بها ومن اهم هذه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: طابعات كروت البلاستيكية ال ID

طابعات كروت البلاستيكية ال ID

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة فيما يلي : -توفير دراسات سابقة -عمل مشروعات التخرج -المساعدة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمطاعم وحلويات اللقميات دعم الفاتورة الإلكترونية

أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمطاعم وحلويات اللقميات دعم الفاتورة الإلكترونية

(للبيع)

نقدم لكم احدث برامج apex لادارة المطاعم و الكافي شوب سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيو.

3,600 ريال

23/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager