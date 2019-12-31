شركة تعمل فى مجال البلاستيك - تطلب الوظائف التالية :

(فرصة عمل)
|عمال انتاج برواتب 3200 + 3 وجبات واقامة فندقية وتامينات صحى واجتماعى افراد امن براتب من 3000 الى 3500 ج + اقامة متميزة وتامينات صحى واجتماعى العمل 12 ساعه * ويوجد شغل انتاج بدون مواصلات العمل 9 ساعات براتب 3000 ج وتامينات والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0226430755 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب فى حاله عدم الرد على الارقام 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047238
2,000 جنيه
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2,000 ريال
15,000,000,000 جنيه
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