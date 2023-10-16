شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

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Ad Information
•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد والأيفون ) بأحدث لغات البرمجة الناتف الأصلية . فهي أفضل شركة مصرية لتصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف منافسة للشركات المحلية الموجودة في كثير من الدول العربية . •وهي أيضاً شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف التي يقصدها الكثير من رواد الأعمال والمؤسسات ، ونفذت أكثر من 300 تطبيق هواتف في كثير من دول العالم مثل السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتركيا وكندا والعراق . •ك
Contact The Advertiser:
Contact Name: shimaa mohamed
Telephone: 01277773580

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 6 اكتوبر- الجيزة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246471
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Posting Date
Ad Photo: شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec - in Giza Egypt

شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

(For Sale)

- in Giza Egypt

•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

16/10/2023
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