شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

(For Sale)
|•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد والأيفون ) بأحدث لغات البرمجة الناتف الأصلية . فهي أفضل شركة مصرية لتصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف منافسة للشركات المحلية الموجودة في كثير من الدول العربية . •وهي أيضاً شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف التي يقصدها الكثير من رواد الأعمال والمؤسسات ، ونفذت أكثر من 300 تطبيق هواتف في كثير من دول العالم مثل السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتركيا وكندا والعراق . •ك
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|shimaa mohamed
|Telephone:
|01277773580
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|Location:
|6 اكتوبر- الجيزة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246471
(For Sale)- in Giza Egypt
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