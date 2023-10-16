شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد والأيفون ) بأحدث لغات البرمجة الناتف الأصلية . فهي أفضل شركة مصرية لتصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف منافسة للشركات المحلية الموجودة في كثير من الدول العربية . •وهي أيضاً شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف التي يقصدها الكثير من رواد الأعمال والمؤسسات ، ونفذت أكثر من 300 تطبيق هواتف في كثير من دول العالم مثل السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتركيا وكندا والعراق . •ك