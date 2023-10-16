شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

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Ad Photo: شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec - in Giza Egypt

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•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد والأيفون ) بأحدث لغات البرمجة الناتف الأصلية . فهي أفضل شركة مصرية لتصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف منافسة للشركات المحلية الموجودة في كثير من الدول العربية . •وهي أيضاً شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف التي يقصدها الكثير من رواد الأعمال والمؤسسات ، ونفذت أكثر من 300 تطبيق هواتف في كثير من دول العالم مثل السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتركيا وكندا والعراق .
Contact The Advertiser:
Contact Name: shimaa mohamed
Telephone: 01277773580

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 6 اكتوبر- الجيزة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246374
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Price
Posting Date
Ad Photo: استئجار سيارة هيونداي توسان

استئجار سيارة هيونداي توسان

(For Rent)

توسان مزودة بمحركات قوية توفر أداءً ممتازًا على الطرق السريعة وفي المدن على حدٍ سواء 01003203210 . ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: Team building Egypt | 360 Experiential Solutions | Corporate Team Building

Team building Egypt | 360 Experiential Solutions | Corporate Team Building

(For Sale)

Team building Egypt | 360 Experiential Solutions | Corporate Team Building Solutions .
Location:

Cairo - Egypt

10 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس تويوتا سياحي

ايجار اتوبيس تويوتا سياحي

(For Rent)

. يُعتبر أتوبيس كوستر خيارًا مميزًا لنقل مجموعات متوسطة الحجم،01003203210 ويتسع عادةً لعدد معين من .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي

إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي

(For Rent)

إيجار أتوبيس مرسيدس 50 فردًا مع السائق 01003203210 يمنحك الفرصة لتنظيم رحلات كبيرة بسهولة وراحة. ست.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب

ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب

(For Rent)

تأجير حافلة سياحية بسعة 33 راكبًا يعتبر خيارًا رائعًا. في هذا المقال، سنستعرض مميزات تأجير حافلة سيا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة.

تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة.

(For Rent)

باختصار،بالتالي تأجير سيارة مرسيدس E200 هو خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فاخرة وأداء .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار

سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار

(For Rent)

تتميز رنج روفر سبورت بتصميمها الجذاب والرياضي01099792099، مع خطوط أنيقة وجريئة تضفي عليها طابعًا فري.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج

ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج

(For Sale)

ماكينة تعبئة الأكياس في العلبة -Semi-automatic bag in the box من شركة #إيجي_باك تعمل علي تعبئة منت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/10/2023
Ad Photo: مندوب مبيعات

مندوب مبيعات

(Job Opportunity)

مطلوب مناديب مبيعات للعمل فى الرياض مصنع التغليف الفاخر للصناعه مصنع اكياس ورقيه تاشيره جاهزه الرات.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

16/10/2023
Ad Photo: استكشف الأفق بأناقة مع باجيرو: الأداء الفائق والتصميم الرائع_تأجير سيارات

استكشف الأفق بأناقة مع باجيرو: الأداء الفائق والتصميم الرائع_تأجير سيارات

(For Rent)

شركة ليموزين مصر لايجار السيارا والنقل السياحي |01014555692 باجيرو للإيجار اليومي ,إيجار سيارة SUV ,.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: مصنع منتجات خشبية للبيع بمدخل مدينة بلبيس مجهز بالكامل رخصة تشغيل

مصنع منتجات خشبية للبيع بمدخل مدينة بلبيس مجهز بالكامل رخصة تشغيل

(For Sale)

فرصة إستثمارية كبري - مصنع منتجات خشبية للبيع - بمدخل بمدينة بلبيس المصنع مجهز بالكامل ( ماكينه منشا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

12,500,000 EGP

16/10/2023
Ad Photo: فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام RO

فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام RO

(For Sale)

السبب الرئيسي لقرار شراء #فلتر_المياه هو خوفك علي صحتك وصحة عيلتك من #المياه الملوثة بالكلور والشوائ.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس صلابه الفاكهة

جهاز قياس صلابه الفاكهة

(For Sale)

جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

16/10/2023
Ad Photo: راش إلى التميز: تويوتا تقدم القوة والأداء_تأجير سيارات المطار

راش إلى التميز: تويوتا تقدم القوة والأداء_تأجير سيارات المطار

(For Rent)

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي |01014555692 ,تأجير سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ,تو.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب

ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب

(For Rent)

ايجار نقل سياحي أجير نقل سياحي-transportation car خدمة عربية ممتازة- #ايجار نقل سياحيVIP اسعار 0111.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
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