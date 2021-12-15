شركة تصميم مواقع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصميم مواقع - في الدقهلية مصر

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شركة سيرف فايف لخدمات الويب تقدم عروض علي جميع خدماتها تصميم مواقع برمجة المواقع تصميم متاجر الكترونية تصميم تطبيقات الجوال تصميم فيديو موشن جرافيك التسويق الالكتروني يمكنك التواصل والاستفادة من العرض من خلال ارسال بريد الكتروني serv5group.com@gmail.com او من خلال التواصل واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hagar
التليفون: 00201288863631

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع قناة السويس - اعلى صيدلية د/ رامي طه- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115397
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق

Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق

(للبيع)

Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمس.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,020 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: مكتب مستشارك القانوني في مصر

مكتب مستشارك القانوني في مصر

(فرص)

مكتب مستشارك القانوني للمحاماه والاستشارات القانونيه تشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

(للبيع)

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه

بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه

(فرص)

بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه علي طول ؟ سنك كبر ومحتاج رعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎

خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎

(للبيع)

خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎 لأول مرة في مصر 🔥 تقدم شركة #دالتكس_ايجي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو VIP

ايجار مرسيدس فيانو VIP

(للإيجار)

ايجار مرسيدس فيانو VIP لخدمات رجال الاعمال المصريين و الاجانب . تأجير مرسيدس VIANO للرحلات السياحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: “بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة

“بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة

(للإيجار)

اجراحدث انواع سيارات-ليموزين مصر-01102106655 تقدم شركة ليموزين مصر اكبر اسطول لخدمات ايجار الليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: النجمة الالمانية||مرسيدس بأرخص سعر للايجار

النجمة الالمانية||مرسيدس بأرخص سعر للايجار

(للإيجار)

تأجير احدث موديلات سيارات مرسيدس تقدم شركة ليموزين مصر. افخم واحدث موديلات مرسيدس علي مستوي الجمهور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه

يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn

اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف ميديا ميشن 3 حصان بارد ساخن بلازما 2021

عرض تكييف ميديا ميشن 3 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/12/2021
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