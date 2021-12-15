شركة تصميم مواقع

(للبيع)
|شركة سيرف فايف لخدمات الويب تقدم عروض علي جميع خدماتها تصميم مواقع برمجة المواقع تصميم متاجر الكترونية تصميم تطبيقات الجوال تصميم فيديو موشن جرافيك التسويق الالكتروني يمكنك التواصل والاستفادة من العرض من خلال ارسال بريد الكتروني serv5group.com@gmail.com او من خلال التواصل واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hagar
|التليفون:
|00201288863631
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|العنوان:
|شارع قناة السويس - اعلى صيدلية د/ رامي طه- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115397
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26,020 جنيه
100 جنيه
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2,000 جنيه
1,000 جنيه
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5,000 جنيه
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1,000 جنيه
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