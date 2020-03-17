شركة ترنس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي

شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث - شحن المعدات الكبيرة والصغيرة - شحن جميع أنواع السيارات /دراجات نارية / قوارب - نقل المواد الغذائية /مبرد – مجمد/ - نقل داخلي وخارجي - شحن كامل وشحن جزئي - استخراج مستندات رسمية للبضائع - تخليص جمركي شحن – بحري – جوي - بري من الامارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية ( السعودية - الكويت - سلطنة عمان - البحرين - اليمن - العراق - مصر - الأردن - السودان - ليبيا - لبنان - سوريا -