شركة ترنس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي

(فرص)
|شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث - شحن المعدات الكبيرة والصغيرة - شحن جميع أنواع السيارات /دراجات نارية / قوارب - نقل المواد الغذائية /مبرد – مجمد/ - نقل داخلي وخارجي - شحن كامل وشحن جزئي - استخراج مستندات رسمية للبضائع - تخليص جمركي شحن – بحري – جوي - بري من الامارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية ( السعودية - الكويت - سلطنة عمان - البحرين - اليمن - العراق - مصر - الأردن - السودان - ليبيا - لبنان - سوريا - ترك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوجمال
|التليفون:
|+971553068863
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|العنوان:
|http://www.tle.ae/- راس الخور
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056211
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