شركة ترنس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي

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صورة الاعلان: شركة ترنس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي - في دبي الإمارات

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شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل الدولي خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث - شحن المعدات الكبيرة والصغيرة - شحن جميع أنواع السيارات /دراجات نارية / قوارب - نقل المواد الغذائية /مبرد – مجمد/ - نقل داخلي وخارجي - شحن كامل وشحن جزئي - استخراج مستندات رسمية للبضائع - تخليص جمركي شحن – بحري – جوي - بري من الامارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية ( السعودية - الكويت - سلطنة عمان - البحرين - اليمن - العراق - مصر - الأردن - السودان - ليبيا - لبنان - سوريا - ترك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوجمال
التليفون: +971553068863

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: http://www.tle.ae/- راس الخور
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056211
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