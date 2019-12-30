شركة ترنس لاين لخدمات الشحن

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تفاصيل الإعلان
شركة ترانس لاين لخدمات الشحن خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث - شحن المعدات الكبيرة والصغيرة - شحن جميع أنواع السيارات /دراجات نارية / قوارب - نقل المواد الغذائية /مبرد – مجمد/ - نقل داخلي وخارجي - شحن كامل وشحن جزئي - استخراج مستندات رسمية للبضائع - تخليص جمركي شحن – بحري – جوي - بري من الامارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية ( السعودية - الكويت - سلطنة عمان - البحرين - اليمن - العراق - مصر - الأردن - السودان - ليبيا - لبنان - سوريا ) 00971553068863
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوجمال
التليفون: 00971553068863

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047063
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحموله

طابعة الفواتير المحموله

(للبيع)

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.

2 ريال

30/12/2019
صورة الاعلان: جهاز كاشف الحقائب

جهاز كاشف الحقائب

(للبيع)

كاشف الشنط x-ray كاشف الشنط - كاشف حقائب - جهاز اكس راى للكشف فى الشنط -X-ray Baggage كاشف الشنط - ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: قارىء الباركود

قارىء الباركود

(للبيع)

_قارىء الباركود العام _usb _يقرا الباركود من مساقة 200 ملم _200 اشعه / الثانية والعديد من المزايا.

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار

اجهزة انذار

(للبيع)

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات

بوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات الكترونيه للتحكم في دخول وخروج السيارات فهي توفر الامان الكامل لاي منشأه توضع بهامثل مواقف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

29/12/2019
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صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

وابات دخول وخروج السيارات (بوابات الجراجات) بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

29/12/2019
صورة الاعلان: تصميم وتطوير مواقع انترنت وتطبيقات جوال

تصميم وتطوير مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

نحن في شركة شفترز نقوم بتصميم وتطوير مواقع الانترنت وتطبيقات الجوال لكافة المجالات وكل الاهتمامات بأ.
العنوان:

مكة - السعودية

2,020 ريال

29/12/2019
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

كاميرا المراقبه _ كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

29/12/2019
صورة الاعلان: تنازل عن سائق

تنازل عن سائق

(فرص)

سائق عائلة سوداني للتنازل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: عرض خاص على بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين

عرض خاص على بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين

(للبيع)

عرض خاص من شركة رحاب التنمية على بوابات دخول الافراد والموظفين للمصالح الحكومية والبنوك والوزارات بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة تنظيم اصطفاف الانتظار

اجهزة تنظيم اصطفاف الانتظار

(للبيع)

يستخدم النظام لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد عل.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

28/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المحاسبي

اجهزة الكاشير المحاسبي

(للبيع)

اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود من اهم الادوات التي تخدم بيئة العمل التي تتطلب سرعة اصدار الفواتير.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

28/12/2019
صورة الاعلان: نعمل مخططات تنفيذي بعد تصميم 3d

نعمل مخططات تنفيذي بعد تصميم 3d

(طلب عمل)

تقدم لكم خدماتنا في التصاميم الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي اعمال ديكور - فلل - قصور - صالة افر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفن.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

28/12/2019
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