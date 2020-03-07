شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: معلمين متخصصين أسماك خبرة في تجهيز و تنظيف وبيع الأسماك على معرفة تامة بجميع المنتجات الداخلة للمؤسسة ليتم تخزينها حسب البرودة المطلوبة في الرموز و التواريخ تقطيع و تجهيز جميع أنواع الأسماك وفقا لمعايير الشركة التقيد بمعايير النظافة و الصحة و على معرفة تامة بالتعامل مع جميع المعدات و الأدوات المتخصصة لتجهيز الأسماك سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب و ارسال الملف 0701203031