(فرصة عمل)
|شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: معلمين متخصصين أسماك خبرة في تجهيز و تنظيف وبيع الأسماك على معرفة تامة بجميع المنتجات الداخلة للمؤسسة ليتم تخزينها حسب البرودة المطلوبة في الرموز و التواريخ تقطيع و تجهيز جميع أنواع الأسماك وفقا لمعايير الشركة التقيد بمعايير النظافة و الصحة و على معرفة تامة بالتعامل مع جميع المعدات و الأدوات المتخصصة لتجهيز الأسماك سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب و ارسال الملف 0701203031
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0701203031
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرباط
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056877
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 ريال
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
اتصل
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم