شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن عمال ترتيب السلع الغذائية خبرة في تقديم الخبرة للعملاء خبرة في مسؤوليات التخزين لمجموعات متنوعة حسب القسم العمل على تسعير السلع خبرة في تخزين المنتجات و البضائع الخبرة في التخزين داخل الثلاجات للمنتجات الجديدة اليومية حسب معايير الشركة المحافظة على معدات التشغيل و المعدات في القسم إجادة اللغة العربية كتابة و قراءة شهادة مدرسية للمستوى الاعدادي على الاقل سكن مواصلات تأمين للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل 0701203031