شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن عمال ترتيب السلع الغذائية

(فرصة عمل)

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المغرب (مكناس - تافيلالت) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن عمال ترتيب السلع الغذائية خبرة في تقديم الخبرة للعملاء خبرة في مسؤوليات التخزين لمجموعات متنوعة حسب القسم العمل على تسعير السلع خبرة في تخزين المنتجات و البضائع الخبرة في التخزين داخل الثلاجات للمنتجات الجديدة اليومية حسب معايير الشركة المحافظة على معدات التشغيل و المعدات في القسم إجادة اللغة العربية كتابة و قراءة شهادة مدرسية للمستوى الاعدادي على الاقل سكن مواصلات تأمين للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل 0701203031
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاسمر نور الغرب
التليفون: 0701203031

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العنوان: - مكناس
مكناس - تافيلالت -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/3/2020
رقم الإعلان: 2056880
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3/3/2020
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2/3/2020
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29/2/2020
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(للإيجار)

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القسم: 

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25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب نادلين ونادلات

مطلوب نادلين ونادلات

(فرصة عمل)

طلب مستعجل ❗️❗️❗️❗️❗️✅&#.
القسم: 

5,500 درهم

19/2/2020
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