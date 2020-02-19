شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خبازين

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خباز / مساعد خباز / مشرف مخبوزات خبرة بالمخبوزات الفرنسية و الحلويات الغربية على معرفة تامة بإعداد العجين و المكونات الأخرى وفقا لطلب العملاء إعداد المنتوجات للعرض تغيير المنتوجات على حسب طلب العملاء تحقيق أهداف الإنتاج للكمية المحددة بشكل قياسي على معرفة بالتعبئة و التغليف و التسعير دبلوم حلويات أو مخبوزات إجادة اللغة العربية كتابة و قراءة سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل 0701203031