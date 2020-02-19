شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خبازين

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المغرب (الغرب ـ شراردة بني حسين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خباز / مساعد خباز / مشرف مخبوزات خبرة بالمخبوزات الفرنسية و الحلويات الغربية على معرفة تامة بإعداد العجين و المكونات الأخرى وفقا لطلب العملاء إعداد المنتوجات للعرض تغيير المنتوجات على حسب طلب العملاء تحقيق أهداف الإنتاج للكمية المحددة بشكل قياسي على معرفة بالتعبئة و التغليف و التسعير دبلوم حلويات أو مخبوزات إجادة اللغة العربية كتابة و قراءة سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل 0701203031
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاسمر نور الغرب
التليفون: 0701203031

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العنوان: - الرباط
الغرب ـ شراردة بني حسين -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/3/2020
رقم الإعلان: 2056879
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