شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خبازين

(فرصة عمل)
|شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خباز / مساعد خباز / مشرف مخبوزات خبرة بالمخبوزات الفرنسية و الحلويات الغربية على معرفة تامة بإعداد العجين و المكونات الأخرى وفقا لطلب العملاء إعداد المنتوجات للعرض تغيير المنتوجات على حسب طلب العملاء تحقيق أهداف الإنتاج للكمية المحددة بشكل قياسي على معرفة بالتعبئة و التغليف و التسعير دبلوم حلويات أو مخبوزات إجادة اللغة العربية كتابة و قراءة سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل 0701203031
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0701203031
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرباط
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056879
5,500 درهم
15,000 درهم
7,500 درهم