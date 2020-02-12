شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن جزارين

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: جزار / مساعد جزار / مشرف جزارة خبرة باللحوم الحمراء و الدواجن على معرفة تامة بالتقطيع و التبريد و التفريز و التخزين على معرفة تامة بالقراءة و الكتابة باللغه العربية و يفضل معرفة أسماء اللحوم باللغة الفرنسية أو الانجليزية يلزم خبرة سابقة بأسواق التجزئة ( سوبرماركت supermarché ) سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب و ارسال الملف يشمل سيرة ذاتية صور العمل و شهادة 0701203031