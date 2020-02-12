شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن جزارين

(فرصة عمل)
|شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: جزار / مساعد جزار / مشرف جزارة خبرة باللحوم الحمراء و الدواجن على معرفة تامة بالتقطيع و التبريد و التفريز و التخزين على معرفة تامة بالقراءة و الكتابة باللغه العربية و يفضل معرفة أسماء اللحوم باللغة الفرنسية أو الانجليزية يلزم خبرة سابقة بأسواق التجزئة ( سوبرماركت supermarché ) سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب و ارسال الملف يشمل سيرة ذاتية صور العمل و شهادة 0701203031
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0701203031
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|العنوان:
|- الرباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056876
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(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 دولار
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