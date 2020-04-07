شركة بزنس ترافيكس للدعايه وإلاعلان

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تفاصيل الإعلان
شركة بزنس ترافيكس للدعايه وإلإعلانات المموله هى شركة رائدة ومتخصصة فى إنتاج، وتسويق الحملات الإعلانية عبر الإنترنت الذي أصبح أرضاً خصبةً لتسويق جميع الأعمال، والخدمات التجارية فى العالم أجمع والوطن العربى أيضاً, كما تشمل أنشطة الشركة إدارة الحملات الإعلانية لجميع الأنشطة التجارية المختلفة من أجل استهداف الجمهور المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس بوك – إنستجرام – تويتر – يوتيوب - لينكد إن - جوجل بلس ) اعتماداً على أدوات إنتاجية, وترويجية حديثة، ومتطورة، وأكثر جذباً للجمهور.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة بزنس ترافيكس
التليفون: 01093160779

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العنوان: - حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059409
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