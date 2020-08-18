شركة ايجي تك لمعامل اللغات و التعليم عن بعد

(للبيع)
|شركة ايجي تك لتجهيز معامل اللغات -معامل الحاسب الالي- الفصول الاليكترونية تجهيز معامل لغات للمدارس و الجامعات #معامل_نظم_و_معلومات_جغرافية_GIS #أثاث_مدرسي #تجهيز_معامل_لغات #معامل_لغات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجي تك
|التليفون:
|0224144101
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|العنوان:
|37 ش حسن افلاطون ارض الجولف هيليوبليس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065565
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