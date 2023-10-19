شركة ايجار سيارات مرسيدس في مصر

(For Rent)
|تاجير سيارات مرسيدس فخمة بالسائق| ايجار سيارات فخمة في مصر 01100092199 لذلك أرخص سيارات مرسيدس -سيارات مرسيدس 2022للايجار بالتالى تاجير سيارات مرسيدس 2022 , خدمة المؤتمرات والاجتماعات , 01100092199لذلك ايجار سيارات مرسيدس c180 , s500, s400 , s450 , e200 تأجير سيارات حفلات زفاف, تنظيم مؤتمرات , بالتالى خدمة رجال الاعمال , خدمات السياحة الداخلية للشيوخ والامراء والاجانب للحجز والاستفسار : 01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|12 شارع الحجاز - مصر الجديدة- مصطفى السروى
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246637
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