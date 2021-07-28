شركة ايجار السيارات و الحافلات في كازاخستان

(للإيجار)
|شركة المواصات الكازاخستانية جول كومباني تقدم في الماتي تاجير جميع انواع السيارات مع السواق. لدينا سيارات عادية و مينيفانات و ميكربوصات و سيارات دفع رباعي و باصات كبيرة. و اسعارنا متنافسة و مناسبة لجميع السياح و المستأجرين. ونحن مستعدين لتعامل مع افراد و شركات. و نحن نقوم بالخدمات التالية: تقديم اي نوع السيارة مع السائق لطول اليوم. تقديم اي نوع السيارة مع السائق بساعات. تنظيم الرحلات او الجولات بواسطة سياراتنا بالاماكن السياحية في جميع مدن كازاخستان.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abusultan
|التليفون:
|77786016143
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- Almaty
Almaty - كازاخستان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100942
20 دولار
7 دولار