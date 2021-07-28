شركة ايجار السيارات و الحافلات في كازاخستان

(للإيجار)

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صورة الاعلان: شركة ايجار السيارات و الحافلات في كازاخستان - في Almaty كازاخستان

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شركة المواصات الكازاخستانية جول كومباني تقدم في الماتي تاجير جميع انواع السيارات مع السواق. لدينا سيارات عادية و مينيفانات و ميكربوصات و سيارات دفع رباعي و باصات كبيرة. و اسعارنا متنافسة و مناسبة لجميع السياح و المستأجرين. ونحن مستعدين لتعامل مع افراد و شركات. و نحن نقوم بالخدمات التالية: تقديم اي نوع السيارة مع السائق لطول اليوم. تقديم اي نوع السيارة مع السائق بساعات. تنظيم الرحلات او الجولات بواسطة سياراتنا بالاماكن السياحية في جميع مدن كازاخستان.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abusultan
التليفون: 77786016143

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العنوان: - Almaty
Almaty -

كازاخستان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100942
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صورة الاعلان: مترجم اولاين في كازاخستان

مترجم اولاين في كازاخستان

(طلب عمل)

اذا قررت ان تسافر الى كازاخستان او روسيا او بلاد اسيا الوسطى ستحتاج الى المترجم الذي يعرف العربية و.
العنوان:

Almaty - كازاخستان
القسم: 

20 دولار

28/7/2021
صورة الاعلان: مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

(للبيع)

نبحث عن مشتريي الجملة للحم البقري من كازاخستان في الخليج العربي و البلاد العربية: السعودية و البحري.
العنوان:

Almaty - كازاخستان

7 دولار

23/7/2021
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