شركة ايجار السيارات و الحافلات في كازاخستان

شركة المواصات الكازاخستانية جول كومباني تقدم في الماتي تاجير جميع انواع السيارات مع السواق. لدينا سيارات عادية و مينيفانات و ميكربوصات و سيارات دفع رباعي و باصات كبيرة. و اسعارنا متنافسة و مناسبة لجميع السياح و المستأجرين. ونحن مستعدين لتعامل مع افراد و شركات. و نحن نقوم بالخدمات التالية: تقديم اي نوع السيارة مع السائق لطول اليوم. تقديم اي نوع السيارة مع السائق بساعات. تنظيم الرحلات او الجولات بواسطة سياراتنا بالاماكن السياحية في جميع مدن كازاخستان.