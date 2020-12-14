شركة انفولينك

(للبيع)
|يوجد لدينا اجهزة كمبيوتر ولاب توب وطابعات وماسحات ضوئية وكاميرات مراقبة واجهزة حضور وانصراف وكافة الاكسسوارت وعمل صيانه متكاملة لجميع الاجهزة(كمبيوتر- لاب توب- شاشات - طابعات واسكنر - الشبكات الداخلية والخارجية)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
|التليفون:
|1220400220
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|العنوان:
|11 ابن رباح-الحضرة البحرية- الابراهيميه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079479
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه