شركة انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات واجهزة الكمبيوتر واجهزة المراقبة

(للبيع)
|شركة انفو لينك تقدم نظم مراقبة الدخول، والأمن والمراقبة خدمات التركيب والصيانة لصناعة الالكترونيات تقنيات توقيت متنوعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) شاشات / شاشات العرض كمبيوتر الأجهزة الطرفية إدخال طابعات كومبيوتر ماسحات الضوئية للمستندات خدمات صيانة تكنولوجيا المعلومات ﺧﺩﻣﺍﺗ ﺻﻳﺍﻧﺓ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺣﻭﻟ ﺍﻟﺗﻟﻳﻓﺯﻳﻭﻧ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
|التليفون:
|1220400220
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|العنوان:
|- الابراهيميه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093752
3,333 ريال
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