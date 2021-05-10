شركة انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات واجهزة الكمبيوتر واجهزة المراقبة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة انفو لينك تقدم نظم مراقبة الدخول، والأمن والمراقبة خدمات التركيب والصيانة لصناعة الالكترونيات تقنيات توقيت متنوعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) شاشات / شاشات العرض كمبيوتر الأجهزة الطرفية إدخال طابعات كومبيوتر ماسحات الضوئية للمستندات خدمات صيانة تكنولوجيا المعلومات ﺧﺩﻣﺍﺗ ﺻﻳﺍﻧﺓ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺣﻭﻟ ﺍﻟﺗﻟﻳﻓﺯﻳﻭﻧ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
التليفون: 1220400220

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العنوان: - الابراهيميه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093752
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
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مطلوب محاسب SAP

(فرصة عمل)

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10/5/2021
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10/5/2021
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(للبيع)

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القاهرة - مصر

900 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

عرض التوفير لمدة شهر كامل #رمضان_كريم بأفضل جودة وافضل الاسعار هتركب سيستم #كاميرات_مراقبه بافضل ج.
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9/5/2021
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9/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل داخل مصر

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(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مشرف عمال بالشروط الأتيه .
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9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والقصيم وجده والخبر الدمام -اخصائين ومقيميين اسنا.
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9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل داخل مصر

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(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مدير مكتب لأدارة المشاريع.
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9/5/2021
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متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

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القسم: 

250 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحريق والسلامه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء بالشروط الاتيه : بكالريوس ه.
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9/5/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

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9/5/2021
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9/5/2021
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9/5/2021
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مع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك متشطب بالتكيفيات فى السخنة

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استمتع بقعدة حلوة مع عيلتك ع اجمل شاطئ رملى فى ازها السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس ( 3 غرف نوم .
العنوان:

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القسم: 

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9/5/2021
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