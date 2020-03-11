شركة النسر العربى للشحن الدولى برى وجوى وبحرى

شركة النسر العربى للشحن الدولى تساعدك للشحن البرى والجوى والبحرى الى السعودية وجميع دول العالم فى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف والعمولات ، فريقنا يعمل فى خدمتك وفى مساعدتك على إنجاز هده الأعمال . فلا تحمل نفسك وشركتك عناء ومسئولية تنفيذ هذه الأعمال ودعنا نحن المتخصصين نقوم بها من أجلك . رؤيتنا أن نوفر أفضل خدمة فى الشرق الأوسط فى مجال الشحن البرى والجوى والبحرى لعملاؤنا من مصر الى جميع أنحاء العالم بسرعة وبسهولة ، وبأعلى نظم الجودة العالمية . رسالتنا أن نوفر خدمات تساهم فى بناء المجتمع المصرى