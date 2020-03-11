شركة النسر العربى للشحن الدولى برى وجوى وبحرى

(للاستثمار)

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صورة الاعلان: شركة النسر العربى للشحن الدولى برى وجوى وبحرى - في الجيزة مصر

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شركة النسر العربى للشحن الدولى تساعدك للشحن البرى والجوى والبحرى الى السعودية وجميع دول العالم فى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف والعمولات ، فريقنا يعمل فى خدمتك وفى مساعدتك على إنجاز هده الأعمال . فلا تحمل نفسك وشركتك عناء ومسئولية تنفيذ هذه الأعمال ودعنا نحن المتخصصين نقوم بها من أجلك . رؤيتنا أن نوفر أفضل خدمة فى الشرق الأوسط فى مجال الشحن البرى والجوى والبحرى لعملاؤنا من مصر الى جميع أنحاء العالم بسرعة وبسهولة ، وبأعلى نظم الجودة العالمية . رسالتنا أن نوفر خدمات تساهم فى بناء المجتمع المصرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: arabeagle
التليفون: 01015011219

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العنوان: elahram belaza- giza
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,511 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058819
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