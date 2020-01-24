شركة النخبة المغربية توفر طباخين مغاربة خبرة بالطبخ المغربي و الاروبي

يتوفر لدينا طباخين مغاربة محترفين من عدة تخصصات _ مطبخ أروبي _ مطبخ ايطالي _ مطبخ مغربي _ لديهم خبرة طويلة في مجال فن الطبخ _ تجربة كبيرة في عدد من المطاعم و الفنادق الفاخرة _ اضافة لتوفرهم على ديبلومات و شهادات مهنية في هدا المجال كما توفر لكم شركتنا معلمين حلويات مغربية وأروبية متمكنين من العمل بكل احترافية و اتقان في العمل. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر : الموبايل/ واتساب 00212680352557 00212680352562