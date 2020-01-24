شركة النخبة المغربية توفر طباخين مغاربة خبرة بالطبخ المغربي و الاروبي

(طلب عمل)
|يتوفر لدينا طباخين مغاربة محترفين من عدة تخصصات _ مطبخ أروبي _ مطبخ ايطالي _ مطبخ مغربي _ لديهم خبرة طويلة في مجال فن الطبخ _ تجربة كبيرة في عدد من المطاعم و الفنادق الفاخرة _ اضافة لتوفرهم على ديبلومات و شهادات مهنية في هدا المجال كما توفر لكم شركتنا معلمين حلويات مغربية وأروبية متمكنين من العمل بكل احترافية و اتقان في العمل. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر : الموبايل/ واتساب 00212680352557 00212680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050312
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم