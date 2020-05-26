شركة المشد لبيع فحم نباتى طبيعى

(للبيع)
|فحم للتصدير من مصر الى العالم لدى الشركة كميات كبيرة من الفحم النباتى الطبيعى من النخبة الاولى صافى تماما بافضل الاسعار فحم نباتى طبيعى صالح لكافة الاغراض وخاصة الاراجيل والمشاوى وشركة المشد لانتاج وتصدير الفحم النباتى بانواعة لكافة الدول .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد المشد
|التليفون:
|01010013743
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|العنوان:
|كفر البطيخ- دمياط الجديدة
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061747
500 دولار