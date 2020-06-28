شركة المشد لبيعوتصدير فحم نباتى طبيعى

(للبيع)

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صورة الاعلان: شركة المشد لبيعوتصدير فحم نباتى طبيعى - في دمياط مصر

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- شركة المشد لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتى بانواعه من الحمضيات والجزورين من مصانعنا الخاصة فنحن مصنعون ولسنا تجارنتعامل مع جميع الدول العربية ونوفر الشحن الى جميع الموانئ ونصدر الفحم الى السعودية و الكويت و الامارات والبحرين وسلطنة عمان والاردن و فلسطين وباقى دول الخليج العربى كما نتعامل مع الدول الاوروبية ولنا سابقة اعمال كبيرة فى تصدير الفحم النباتى بانواعه المختلفة ولكافة الاغراض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد المشد
التليفون: 01010013743

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العنوان: كفر البطيخ- دمياط الجديدة
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/7/2020
رقم الإعلان: 2063146
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صورة الاعلان: شركة المشد لبيع فحم نباتى طبيعى - في دمياط مصر

شركة المشد لبيع فحم نباتى طبيعى

(للبيع)

- في دمياط مصر

فحم للتصدير من مصر الى العالم لدى الشركة كميات كبيرة من الفحم النباتى الطبيعى من النخبة الاولى صافى .
العنوان:

دمياط - مصر

9,500 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: عروض شركة الحمد لتصدير جميع أنواع الفحم النباتي - في دمياط مصر

عروض شركة الحمد لتصدير جميع أنواع الفحم النباتي

(للبيع)

- في دمياط مصر

توفر الشركة الحمد للفحم النباتي اجود انواع الفحم الافريقي لجميع اغراض الشيشه و يتم تصديره الي جميع .
العنوان:

دمياط - مصر

500 دولار

26/5/2020
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