شركة المشد لبيعوتصدير فحم نباتى طبيعى

(للبيع)
|- شركة المشد لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتى بانواعه من الحمضيات والجزورين من مصانعنا الخاصة فنحن مصنعون ولسنا تجارنتعامل مع جميع الدول العربية ونوفر الشحن الى جميع الموانئ ونصدر الفحم الى السعودية و الكويت و الامارات والبحرين وسلطنة عمان والاردن و فلسطين وباقى دول الخليج العربى كما نتعامل مع الدول الاوروبية ولنا سابقة اعمال كبيرة فى تصدير الفحم النباتى بانواعه المختلفة ولكافة الاغراض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد المشد
|التليفون:
|01010013743
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|العنوان:
|كفر البطيخ- دمياط الجديدة
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063146
9,500 جنيه
500 دولار