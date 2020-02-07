شركة المروة للشحن الدولي خبرة اكثر من 20 عام في مجال الشحن البحرى البرى الجوى نتعامل مع افضل واكبر خطوط الطيران والملاحة البحرية الي جميع مطارات ومؤاني العالم بسرعة واتقان ومتابعة فورية للشحنات بالاضافة الى ان لدينا تريللات ودينات الى جميع الدول العربية السعودية الامارات الكويت الاردن البحرين سلطنة عمان السودان لبييا وشحنات تجميع لجميع هذة الدول بنطام البوستة الاسبوعية ومتابعات للشحنات الى وصولها للعميل واسعار للعملاء الدائمين سوف ترى عميلنا مدى الاهتمام والمتابعة والسعر المروة للشحن الدولى