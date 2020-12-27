(للتقسيط)
|شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات عملت ليك تسيهلات كتير فى انظمة التقسيط ومدة التقسيط من 6 شهور حتى 5 سنوات وتقدر تحدد قيمة القسط الشهرى اللى يناسبك والشركة بتعطى ضمان على التشطيبات والديكورات لمدة 10 سنوات ومعاينة المكان مجانا والاتصال 01067596961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077716
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
2 جنيه
اتصل
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
2 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه